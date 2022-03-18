Російський телеканал замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи: промовисті фото

Російські телеканали продовжують дивувати своєю необ'єктивністю. Футбольні фанати країни-агресора не змогли побачити два ключові епізоди з українцем Андрієм Ярмоленком.

Жодної української символіки у трансляції

Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних Вест Хема та з'явився на футбольному полі лише на 88-й хвилині. Українцю знадобилось менше як 30 хвилин, щоб відзначитись голом.

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Ярмоленко вдало зіграв на добиванні та забив переможний м'яч Вест Хема у матчі проти Севільї. Андрій подвоїв перевагу у рахунку (2:0) та вивів "молотобійців" у чвертьфінал Ліги Європи.

Російський телеканал "Матч ТВ" показував матч у прямій трансляції, але знову не обійшлось без ляпів росіян. Телеканал країни-агресора замінив кадри з прапором України на відеоряд трибун, які глядачі могли побачити перед початком зустрічі.

Справжній кадр із трансляції Megogo



Український прапор у Лондоні / Скриншот із трансляції

Такий же епізод повторився одразу після голу Ярмоленка у другому додатковому таймі.

Кадр із трансляції російського телеканалу. Росіяни знову примудрились приховати українську символіку.



Заміна кадру росіянами / Скриншот із трансляції