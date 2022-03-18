Вест Хем – Севілья 2:0

Голи: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Перша зустріч між цими командами закінчилась мінімальною перемогою Севільї – 0:1. Чвертьфіналіст визначався у Лондоні, пише 24 канал.

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Першого голу у поєдинку довелось чекати аж 39 хвилин. Соучек класно зіграв на другому поверсі після подачі від Антоніо та головою перевів м'яч у сітку воріт Севільї – 1:0.

Відео голу Соучека

Саме з мінімальною перевагою Вест Хема команди пішли на відпочинок.

Ен Несірі мав одразу декілька чудових нагод забити у другому таймі. Але футболіст Севільї змарнував усі свої можливості.

Наприкінці основного часу на полі з'явився Ярмоленко.

Доволі рівна гра перейшла у додаткові 15-хвилинні тайми.

Вест Хем почав ще більше тиснути на ворота суперника, що вилилось у гол. Воротар парирував удар, але м'яч відлетів прямо на добивання Ярмоленку. Андрій скористався можливістю та подвоїв перевагу "молотобійців" – 2:0.

Вест Хем завдяки Ярмоленку вирвав путівку у чвертьфінал Ліги Європи.