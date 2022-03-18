Суперників дізналися українці Андрій Ярмоленко (Вест Хем) та Руслан Маліновський (Аталанта), повідомляє 24 канал.

До слова Зінченко та Яремчук дізналися суперників: результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

Лейпциг – Аталанта

Айнтрахт – Барселона

Вест Хем – Ліон

Брага – Рейнджерс

Пари 1/2 фіналу:

Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс

Вест Хем/Ліон – Айнтрахт/Барселона

Жеребкування відбулося всліпу. Посіву не передбачено, команди з однієї національної асоціації могли зустрітися одна з одною. Команда, яку витягнули першою, проведе перший матч на своєму полі.

Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в Севільї на арені "Рамон Санчес Пісхуан".