Гол для України
Гольову передачу на Ярмоленка віддав алжирець Саїд Бенрахма. Після забитого гола Андрій упав навколішки і не зміг стримати емоцій, повідомляє 24 канал.
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Відео голу Ярмоленка
- Додамо, що востаннє в рамках АПЛ Ярмоленко забивав 26 липня 2020 року. Символізм – тоді українець також вийшов на заміну і вразив ворота Астон Вілли.
- Нещодавно Андрій Ярмоленко публічно звернувся до російських футболістів. Українець обурений мовчанням російських футболістів, які мають вплив та авторитет на населення.