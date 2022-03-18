Переможний гол українця
Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок на лаві запасних та з'явився на футбольному полі лише наприкінці основного часу матчу, пише 24 канал.
На той момент рахунок у поєдинку був 1:0 на користь "молотобійців", тому матч був переведений у додаткові 15-хвилинні тайми.
Українець активно увійшов у зустріч та на 112-й хвилині подвоїв перевагу Вест Хема у рахунку. Ярмоленко вдало зіграв на добиванні та вивів свій клуб у чвертьфінал Ліги Європи (2:0).
- Ярмоленко забив у другому матчі поспіль.
- У сезоні-2021/2022 Андрій відіграв 23 поєдинки, у яких відзначився 3 м'ячами та 3 асистами.
Відео голу Ярмоленка