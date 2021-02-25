Російський лижник отримав смішне покарання за ганебний вчинок: відео дикої поведінки

Російський лижник Олександр Большунов відбувся легким покарання після хамської витівки на Кубку світу проти фіна Йоні Мякі. Спортсмен повинен заплатити штраф та отримав умовну дискваліфікацію.

Міжнародна федерація лижного спорту винесла покарання російському спортсмену Олександру Большунову. Таке рішення виглядає доволі кумедним після того, що вчинив росіянин.

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Мізерне покарання

Лідер Кубка світу повинен виплатити грошовий штраф у 2 тисячі франків, а це 1,8 тисячі євро і пройти випробувальний термін у п'ять гонок. У разі повторного порушення Большунов буде автоматично дискваліфікований лише на дві гонки.

Голова Федерації Олена Вальбе заявила, що російська сторона буде подавати апеляцію. Раніше повідомлялось, що спортсмену міг загрожувати тюремний термін на три роки.

Вчинок Большунова: коротко