У фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в рамках Кубка світу з лижних гонок. У ній російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а після збив його з ніг після фінішу.

Батько чотириразового віцечемпіона світу з лижних гонок Большунова, вважає, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею. Про це Большунов-старший заявив у інтерв'ю агентству "Р-спорт".

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Олександр Большунов-старший упевнений, що у фіна зліва була доріжка, але він почав зміщення в бік його сина, "зіштовхнувши його в рекламні щити".

За словами чоловіка, таке "свинство" терпіти не можна і з ним потрібно боротися.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене це негідники – типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду. Але цього не можна робити, на жаль", – сказав батько лижника.

Важливо. Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії. Команди Фінляндії та Росії змагалися за друге місце.

Відео скандального епізоду