Просто хотів поговорити: росіянин Большунов пояснив, чому врізався в суперника після фінішу
Дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Олександр Большунов назвав причину зіткнення з фіном Йоні Мякі після естафети на етапі Кубка світу в Лахті (Фінляндія).
Джерело: NRK.no
Спортсмен з Росії пояснив, що не зміг загальмувати, оскільки у нього зламалося кріплення. За словами Олександра, він хотів лише поговорити з суперником і запитати, чому той вирішив грати "нечесно".
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Коли я перетинав фінішну лінію, то хотів поговорити з Мякі про те, що сталося до фінішу, і чому він зробив те, що зробив. Лижі були дуже швидкими, і коли я спробував зупинитися, кріплення зламалися. Я не планував його збивати, я просто хотів з ним поговорити,
– сказав Большунов.
"Я бачив, що сталося до фінішу, і не думаю, що Мякі вів "чесну гру". Він свідомо заблокував мене, це нечесно. Я до сих пір так вважаю. Дискваліфікація? Це рішення журі, з яким я згоден. Я вчинив неправильно після фінішу, але з іншого боку, я не розумію, чому фін не був дискваліфікований за те, що він зробив до фінішу", – підсумував він.
Конфлікт між Большуновим та Мякі: що відомо
- Під час чоловічої естафети на етапі Кубка світу з лижних гонок Фінляндія та Росія вели боротьбу за друге місце. Фінський лижник Йоні Мякі виявився першим на фінішній прямій. Росіянин Олександр Большунов, розуміючи, що не зможе обійти суперника, спочатку двічі махнув палкою в сторону суперника. Але попав лише один раз. А вже після фінішу влетів у групу фінських лижників, які святкували свій успіх.
- У Йоні Мякі після удару спухла рука. Але обійшлося без травм.
- Російську збірну після цього інциденту дискваліфікували. І відібрали бронзові медалі.
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