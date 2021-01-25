На російського лижника Большунова подали заяву в поліцію через напад на суперника
У російського лижника Олександра Большунова можуть початися неприємності після його необдуманого вчинку на етапі Кубка світу з лижних перегонів. тепер його справою займатиметься поліція.
Джерело: MTV Uutiset
До поліції Фінляндії надійшли заяви від двох осіб щодо дій російського лижника Олександра Большунова. Вони просять розслідувати інцидент, в якому Большунов під час гонки вдарив палицею фінського лижника Йоні Мякі, а після фінішу врізався в групу фінських спортсменів.
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Поки поліція розглядає, чи є в діях Большунова ознаки злочину, пов'язаного з нападом на фіна. Якщо поліція зробить висновок, що це так, буде розпочато попереднє розслідування інциденту.
Двоє людей через електронну систему звернулися в поліцію із запитом про розслідування цього інциденту. Їх звернення були зареєстровані в поліцейському управлінні Хяме. Наступні заходи необхідні, якщо є підстави підозрювати наявність злочину. Ми розглядаємо, чи є тут ознаки нападу. У найближчі тижні стане ясно, чи почнеться попереднє слідство", – розповів представник поліції фінського регіону Хяме Марті Хірвонен.
- Нагадаємо, під час чоловічої естафети на етапі Кубка світу з лижних гонок Фінляндія та Росія вели боротьбу за друге місце. Фінський лижник Йоні Мякі виявився першим на фінішній прямій. Росіянин Олександр Большунов, розуміючи, що не зможе обійти суперника, спочатку двічі нахнув палкою в сторону суперника. Але попав лише один раз. А вже після фінішу влетів у групу фінських лижників, які святкували свій успіх.
- У Йоні Мякі після удару спухла рука. Але обійшлося без травм.
- Російську збірну після цього інциденту дискваліфікували. І відібрали бронзові медалі.
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