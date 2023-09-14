З 26 липня по 11 серпня 2024 року відбудеться літня Олімпіада. Збірна Росії точно не візьме участь у змаганнях зі своєю символікою, проте спортсменів з терористичної країни можуть допустити у "нейтральному" статусі.

У 2023 році більшість міжнародних федерацій почала дотримуватися рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та повертати російських спортсменів до змагань. Представникам із країни-терористки, які хочуть знову виступати на міжнародних турнірах поставили умови, які вони мають виконати, щоб підтвердити свою "нейтральність".

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Чергова маячня та звинувачення від росіян

Зокрема, 5 вересня стало відомо, що Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics), яка довго трималася, також допустила до змагань спортменів із Росії та Білорусі. Проте її умови виглядають набагато адекватніше, ніж у більшості федерацій.

Тепер атлетам із ворожих країн дозволено змагатися, але тільки у білій формі без відтінків, спортсмени мають відповідати антидопінговим вимогам, не повинні були мати жодних зв'язків із армією або іншими державними силовими органами. Також вони не повинні підтримувати війну в Україні.

На міжнародні змагання з водних видів спорту Росія та Білорусь отримали квоту в одного "нейтрального" спортсмена та лише в індивідуальному старті. У командних змаганнях бан продовжено, тому на Олімпіаді у цьому виді спорту точно не буде збірних країн-агресорок.

Це дуже не сподобалося віцепрезидентці Федерації синхронного плавання Росії Ользі Павловій, яка є членкинею партії "Єдіная Росія". ЇЇ понесло від таких умов, тому вона звинуватила МОК та його президента Томаса Баха у фашизмі, а також прокоментувала покарання головної тренерки збірної – Тетяни Покровської, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Покровська багато років на міжнародній арені демонструвала душу Росії, танці на воді. Тепер її відсторонено, тому що міжнародний рух з Томасом Бахом загруз у корупції, "проіржавів", ув'яз у допінгових скандалах, це сьогодні по суті вже фашистська організація. Люди із World Aquatics заборонили росіянам навіть право голосу, розмовляти у мікст-зонах, давати інтерв'ю. На які змагання мають їхати наші спортсмени, якщо вони мають пройти відбір, але половину команди просто ліквідовано,

– сказала Павлова.

Зазначимо, тренерка збірної Росії вважає, що її команду відсторонили від міжнародних змагань не через жахливу війну, яка розв'язала її країна, а через помсту, адже на шести останніх Олімпійських іграх росіяни тріумфували.