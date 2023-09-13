16 вересня у столиці Сербії Белграді розпочнеться чемпіонат світу-2023 з боротьби. Серед учасників змагань опинилися три "нейтральні" атлети, які були учасниками пропагандистського мітингу в "Лужниках", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Z-спортсмени на ЧС-2023 з боротьби
Мова йде про Абдулрашида Садулаєва, Заура Угуєва та Заурбека Сідакова. Усі ці борці брали участь в мітингу на стадіоні "Лужники" 18 березня 2022 року. На цьому шабаші відзначали річницю анексії Криму та виправдовували агресію Росії проти України.
Крім того, торік Садулаєв брав участь у відкритті турніру з боротьби, який був присвячений утилізованим росіянам, які воювали проти українців. Всі ці факти є грубим порушенням правил Міжнародного олімпійського комітету щодо статусу "нейтрального спортсмена".
У постанові МОК чітко вказано, що участь у провоєнних мітингах є підставою для недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Цілком ймовірно, що UWW "не помітила" порушень в біографії трьох персонажів з країни-агресорки.
Тож Садулаєв, Угуєв та Сідаков опинилися в складі збірної Росії, яка виступатиме на ЧС в нейтральному статусі.
Нагадаємо, що напередодні старту ЧС-2023 Міжнародна федерація боротьби перевірила 235 борців із Росії та Білорусі. З цієї кількості лише 26 були виключені із заявки.