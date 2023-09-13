16 вересня у столиці Сербії Белграді розпочнеться чемпіонат світу-2023 з боротьби. Серед учасників змагань опинилися три "нейтральні" атлети, які були учасниками пропагандистського мітингу в "Лужниках", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Z-спортсмени на ЧС-2023 з боротьби

Мова йде про Абдулрашида Садулаєва, Заура Угуєва та Заурбека Сідакова. Усі ці борці брали участь в мітингу на стадіоні "Лужники" 18 березня 2022 року. На цьому шабаші відзначали річницю анексії Криму та виправдовували агресію Росії проти України.

Крім того, торік Садулаєв брав участь у відкритті турніру з боротьби, який був присвячений утилізованим росіянам, які воювали проти українців. Всі ці факти є грубим порушенням правил Міжнародного олімпійського комітету щодо статусу "нейтрального спортсмена".

У постанові МОК чітко вказано, що участь у провоєнних мітингах є підставою для недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Цілком ймовірно, що UWW "не помітила" порушень в біографії трьох персонажів з країни-агресорки.

Тож Садулаєв, Угуєв та Сідаков опинилися в складі збірної Росії, яка виступатиме на ЧС в нейтральному статусі.

Нагадаємо, що напередодні старту ЧС-2023 Міжнародна федерація боротьби перевірила 235 борців із Росії та Білорусі. З цієї кількості лише 26 були виключені із заявки.

Зазначимо, що UWW очолює великий прихильник Росії Ненад Лалович із Сербії. Тож такій "сліпоті" Міжнародної федерації боротьби не варто дивуватися. Цікаво, як ситуацію прокоментує МОК, який надав ці рекомендації. Адже скориставшись прикладом UWW, інші федерації теж будуть допускати Z-спортсменів до змагань.