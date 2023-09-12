Міністр спорту Росії напередодні заявив, що російським спортсменам викручують руки зобов'язаннями засуджувати війну. Для нього підписання декларації, у якій атлети не підтримують агресивні дії своєї країни щодо України є "червоними лініями", то ж він висунув МОК свої умови, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

До теми Критика Путіна як "червона лінія": Росія висунула свої вимоги МОК щодо участі в Олімпіаді

Вже не збочення, а расизм

Не пройшла осторонь теми спорту й офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Вона у притаманному собі стилі розкритикувала умови допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

Декілька днів тому Захарова називала відсторонення Росії від міжнародних змагань одним із проявів "збочення з олімпійським рухом", тепер же у неї з'явилося нове пояснення, чому для атлетів із країни-терористки, що розв'язала найбільшу війну з часів Другої світової створюють правила для допуску. На думку Захарової, це вже прояв расизму, а винні у всьому колективний Захід та НАТО-центричні країни.

Дипломатка прокоментувала критерії у водних видах спорту, де представників Росії готові допустити по одному спортсмену в дисципліні до особистих змаганнях, у разі підписання антивоєнної декларації.

Це просто ганьба для всіх, хто прикривається словами про світовий спорт, про свою причетність, приналежність до ідей олімпізму. Ідея олімпізму рівно протилежна. Вона про об'єднання країн попри розбіжності. А насправді виходить, що, крім усього вищезазначеного, це ще й пряма сегрегація людей за національною ознакою. Це ніщо інше як расизм. У світу залишився останній шанс на порятунок світового спорту від руйнівної логіки колективного Заходу та НАТО-центричних країн,

– заявила Захарова.

Цікаво, що буде наступним? Проте точно можна сказати, що незмінним буде винуватець усіх проблем Росії. Це, звісно ж, англосакси та колективний Захід.

Зазначимо. Олімпіада-2024 в Парижі триватиме з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Відомо, що Росія як країна не буде допущена до участі у змаганнях, проте може мати своїх прдстаників у "нейтральному" статусі. Саме до такого варіанта схиляється МОК, який поки не оприлюднив остаточне рішення.