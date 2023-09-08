Іноді тамтешні політики люблять коментувати й події спорту, який, за їх же словами, має бути поза політикою. Так, після абсурдної заяви запасного російського геополітика Дмітрія Медведєва стосовно Ольги Харлан, своїми поглядами щодо світового спорту вирішила козирнути й МЗС Росії – Марія Захарова.

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Наративи незмінні

Представниця країни-терористки висловилася про відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань та назвала це рішення одним із проявів "збочення з олімпійським рухом". Звісно ж, у всьому, на її думку, винні англосакси та НАТОвці, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Захарова змішала в кучу все, що можна – від нацизму до збочення та політизації:

Те, що англосакси та інші НАТОвці зробили з олімпійським рухом, інакше як збоченням назвати не можна. Спочатку почали вводити неспортивні правила та вимоги. Потім замінювати регламенти та рівні складності під себе. Потім політизували. Далі почали вводити заборони на виступи спортсменів та команд під будь-якими вигаданими приводами: від нібито застосування допінгу до невідповідності національної належності. Здавалося, що ми розуміємо, чого вони домагаються: хочуть видавити нас як найсильніших конкурентів. Але виявилося все набагато гірше: їм взагалі не потрібен нормальний спорт."

І це все при тому, що вийшов не один документальний фільм, у якому були беззаперечні докази, що Росія навмисно накачувала своїх спортсменів допінгом та це було її державною програмою.

Зазначимо, що раніше очільниця Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер заявила про підготовку Росії до альтернативних Олімпійських ігор та закликала місцевих спортсменів ігнорувати змагання у Парижі. Усе через те, що там пропагують нетрадиційні цінності й треба буде змагатися з трансгендерами.

Довідка. Щодо самої Олімпіади, то Томас Бах продовжує лобіювати інтереси російських атлетів та збирається допустити їх до найпрестижніших спортивних змагань у "нейтральному" статусі, проте остаточне рішення ще не прийнято.