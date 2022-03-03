Росії більше ніколи не буде у футбольному світі, – Андрій Шевченко

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як намагається допомагати рідній країні, на яку напала російська армія.

Шевченко активно підтримує Україну

Екстренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, а також записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером.

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"Моя мама – у приватному будинку за 5 км від Києва, сестра та інші родичі – у столиці. Ніхто нікуди не поїхав, допомагатимуть чим зможуть. Я на зв'язку з українськими послами в Італії та Великій Британії, допомагатимемо з гуманітарною координацією. Багато хто перераховує гроші на купівлю ліків, і потрібно організовувати, об'єднати фонди, які можуть допомогти забезпечити країну", – сказав він.

А Росія більше ніколи не братиме участі у спортивному та футбольному світі,

– заявив Андрій Шевченко.

Перед матчем Кубка Італії між Міланом та Інтером на величезному екрані "Сан-Сіро" показали відеозвернення Шевченка до італійців.

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