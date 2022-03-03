Шевченко активно поддерживает Украину

Экс-тренер сборной Украины пытается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, а также записал видеообращение к итальянцам, которое включили в табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером.

К слову Это украинский дух, – Шевченко рассказал о своей маме и сестре, которые остались в Киеве

"Моя мама – в частном доме в 5 км от Киева, сестра и другие родственники – в столице. Никто никуда не уехал, будут помогать чем смогут. Я в связи с украинскими послами в Италии и Великобритании, будем помогать с гуманитарной координацией. Много кто перечисляет деньги на покупку лекарств, и нужно организовывать, объединить фонды, которые могут помочь обеспечить страну", – сказал он.

А Россия больше никогда не будет участвовать в спортивном и футбольном мире,

– заявил Андрей Шевченко.

Перед матчем Кубка Италии между Миланом и Интером на огромном экране "Сан-Сиро" показали видеообращение Шевченко к итальянцам.

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