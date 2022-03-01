Шевченко: Дорогі італійські друзі

Відомий ексфутболіст Андрій Шевченко постійно висловлює свою підтримку рідному народові. Колишній тренер збірної України звернувся до італійців з табло стадіону "Сан-Сіро" перед півфінальним матчем Кубка Італії "Мілан" – "Інтер", повідомляє 24 канал.

До речі Шевченко з прапором України вийшов на мітинг у Лондоні, щоб підтримати рідну країну

"Дорогі італійські друзі. Я прошу вас продемонструвати потужну підтримку миру в Україні з "Сан-Сіро"", – розпочав Шевченко.

Український народ прагне миру. Бо у миру немає кордонів. Адже те, що об‘єднує, має бути сильнішим за те, що розділяє. Давайте разом зупинимо цю війну. Всіх обіймаю,

– сказав ексфорвард Мілану.

Відеозвернення Шевченка

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