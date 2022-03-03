Шевченко активно підтримує Україну

Екстренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, а також записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером.

До слова Це український дух, – Шевченко розповів про свою маму та сестру, які лишилися в Києві

"Моя мама – у приватному будинку за 5 км від Києва, сестра та інші родичі – у столиці. Ніхто нікуди не поїхав, допомагатимуть чим зможуть. Я на зв'язку з українськими послами в Італії та Великій Британії, допомагатимемо з гуманітарною координацією. Багато хто перераховує гроші на купівлю ліків, і потрібно організовувати, об'єднати фонди, які можуть допомогти забезпечити країну", – сказав він.

А Росія більше ніколи не братиме участі у спортивному та футбольному світі,

– заявив Андрій Шевченко.

Перед матчем Кубка Італії між Міланом та Інтером на величезному екрані "Сан-Сіро" показали відеозвернення Шевченка до італійців.

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