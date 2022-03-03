Шевченко: Ми маємо причину, через яку боремося
В інтерв'ю Шевченко згадав про президента України Володимира Зеленського. Колишній гравець Мілана захоплюється українським народом.
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Бо ми маємо причину, через яку боремося. Впевнений, ми будем битися до останньої людини, останньої хвилини. Люди об’єдналися, у нас сильний лідер – наш президент. Він робить багато великих речей, об’єднує людей,
– сказав Шевченко.
"Хочу подякувати всьому світу, який підтримує Україну. Вдячний Великій Британії за неймовірну підтримку. Дякую кожному, хто підтримує Україну. Це дуже складний момент для нашої нації", – наголосив екстренер збірної.
Ексфутболіст розповів, що в Києві лишилася його мама та сестра. Він хотів їх забрати з України, проте вони відмовляються.
Так, пробував багато разів. Але відповідь негативна. Вони хочуть лишитися там. Це український дух,
– додав Шевченко.
Відео виступу Шевченка
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