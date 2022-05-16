У Росії та Білорусі не транслюватимуть Олімпійські ігри 2026 та 2028 років

Росія та Білорусь не були допущені до участі у тендері придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор 2026 та 2028 років. Про це повідомляється у пресрелізі Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Росіянам та білорусам вказали знайомий для них напрямок

Ще 24 лютого 2022 року Росія та Білорусь були включені до тендерного процесу щодо трансляції Олімпійських ігор 2026 та 2028 років.

Читайте також Росіянина Кремльова знову обрали президентом Міжнародної асоціації боксу: у МОК виникли сумніви

Тендерні документи ухвалювалися до 25 квітня. Росіяни та білоруси були вилучені зі списку через порушення Олімпійського перемир’я урядом своїх країн.

Це означає, що у цих ворожих країнах не транслюватимуть Олімпіаду 2026 та 2028 років.

Спортивні санкції проти Росії та Білорусі

Міжнародні спортивні федерації солідарні з Україною. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, світові спортивні спільноти засудили дії країни-агресора та відсторонили росіян від участі у змаганнях під їхньою егідою.

У березні відбулися Паралімпійські ігри у Пекіні. Вони тривали з 4 до 13 березня. Представники Росії та білорусі не змогли виступити у Китаї через спортивні санкції.

Українців підтримали й інші країни-учасниці, адже більшість держав заявили, що готові бойкотувати Паралімпіаду-2022, якщо представники ворожих країн будуть допущені до турніру.

Також Росію та Білорусь можуть позбавити членства Міжнародного паралімпійського комітету. Президент IPC Ендрю Парсонс, у листопаді 2022 року планує скликати Позачергову Генеральну Асамблею, на якій будуть розглянуті подальші кроки щодо цих країн-агресорів.

Більшість федерацій олімпійських видів спорту відсторонили росіян та білорусів від участі у міжнародних турнірах. Такі настанови їм дав голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Він закликав всі спортивні організації не допускати атлетів з Росії та Білорусі до змагань.

Олімпійський рух одразу ж рішуче засудив порушення російським урядом Олімпійського перемир’я, закликав перенести всі спортивні заходи, заплановані в цих ворожих країнах.

У 2026 році зимові Ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, а літні змагання 2028 року – у Лос-Анджелесі.