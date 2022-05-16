Россиянам и белорусам указали знакомое для них направление

Еще 24 февраля 2022 года Россия и Беларусь были включены в тендерный процесс по трансляции Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

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Тендерные документы принимались до 25 апреля. Россияне и белорусы были изъяты из списка из-за нарушений Олимпийского перемирия правительством своих стран.

Это значит, что в этих враждебных странах не будут транслироваться Олимпиада 2026 и 2028 годов.

К слову. В 2026 году зимние Игры состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние соревнования 2028 года – в Лос-Анджелесе.

Спортивные санкции против России и Белоруссии