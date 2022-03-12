"Дай миру шанс"

Бах пригадав свою промову на Олімпійських іграх у Пекіні, де він закликав всіх світових лідерів до солідарності та миру. Новини щодо війни в Україні шокували голову МОК.

Читайте також Російські хокеїсти НХЛ побоюються, що їх можуть вигнати зі США та Канади, – ЗМІ

"Дай миру шанс. З таким закликом я звернувся до політичних лідерів у всьому світі у своїй вступній промові на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року. У заключній промові я висловив надію, що ці лідери будуть надихані "прикладом солідарності та миру", який був поданий встановлені спортсменами.

Всього через чотири дні всі наші надії щодо України розбилися. Жахливі кадри та повідомлення про вторгнення російської армії в Україну шокували світ.

З кожним днем ​​ми все більше спустошені, побачивши стільки людських страждань, тривоги, відчаю та руйнування", – сказав Бах.

Олімпійський рух одразу ж рішуче засудив порушення російським урядом Олімпійського перемир’я, закликав перенести всі спортивні заходи, заплановані в Росії чи Білорусі.

"Спортивні заходи не повинні проводитися на території Росії чи Білорусі"

"Ми продовжуватимемо викривати людей та організації, відповідальних за цю війну, яка порушує Олімпійське перемир’я. Тому спортивні змагання чи заходи не повинні проводитися на території Росії чи Білорусі.

На будь-якому заході, організованому Олімпійським рухом, не можна демонструвати національні чи державні символи будь-яких видів цих країн.

До речі Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону

Ми не потраплятимемо в пастку дешевого аргументу, що це буде політизацією спорту, що суперечить Олімпійській хартії, яка вимагає політичної нейтральності. Той, хто так кричуще порушує Олімпійське перемир’я політичними, і навіть військовими засобами, не може засуджувати наслідки цього, називаючи їх політично вмотивованими", – зазначив очільник МОК.

За словами Баха, міжнародні спортивні федерації поділяють рішення МОК відсторонити атлетів країн-агресорів.

Ми закликаємо кожну спортивну організацію світу захищати чесність і безпеку своїх змагань, не допускаючи російських та білоруських спортсменів брати участь або за особливих обставин принаймні забороняти будь-яку ідентифікацію їхньої національності,

– заявив Бах.

"Такий захисний підхід також поділяють міжнародні спортивні федерації, очолювані громадянами Росії", – наголосив представник МОК.

Наостанок Бах додав, що сподівається на швидке відновлення миру.