Росіянам та білорусам вказали знайомий для них напрямок

Ще 24 лютого 2022 року Росія та Білорусь були включені до тендерного процесу щодо трансляції Олімпійських ігор 2026 та 2028 років.

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Тендерні документи ухвалювалися до 25 квітня. Росіяни та білоруси були вилучені зі списку через порушення Олімпійського перемир’я урядом своїх країн.

Це означає, що у цих ворожих країнах не транслюватимуть Олімпіаду 2026 та 2028 років.

До слова. У 2026 році зимові Ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, а літні змагання 2028 року – у Лос-Анджелесі.

Спортивні санкції проти Росії та Білорусі