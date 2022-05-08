Чергові санкції для росіян та білорусів

У Міжнародному паралімпійському комітеті (IPC) розглядатимуть можливість позбавити членства паралімпійські комітети Росії та Білорусі через війну в Україні.

До теми Міжнародний паралімпійський комітет усунув Росію та Білорусь від участі в Іграх у Пекіні

Російські та білоруські параатлети не змогли виступити на Паралімпіаді у Пекіні, яка тривала з 4 до 13 березня. більшість збірних виступили на підтримку України. Вони заявляли, що будуть бойкотувати представників ворожих країн, якщо їх допустять до турніру.

Проте обидва національні комітети досі мають членство в IPC.

ЗМІ повідомляють, що президент IPC Ендрю Парсонс, у листопаді 2022 року планує скликати Позачергову Генеральну Асамблею, на якій будуть розглянуті подальші кроки щодо Росії та Білорусі.

Члени IPC голосуватимуть за те, чи припинити, чи призупинити членство цих комітетів.

Міжнародний паралімпійський комітет налаштований рішуче

Також на асамблеї можуть розглянути питання, чи внести дотримання олімпійського перемир'я до переліку обов'язків членів IPC. За словами Парсонса, саме через це рада Міжнародного паралімпійського комітету "не могла першочергово усунути Росію та Білорусь".

Я вважаю, що є прямий зв'язок між реакцією міжнародної спортивної спільноти, в нашому випадку – національних паралімпійськиї комітетів, і тим, що відбувається в Україні чи що відбуватиметься там далі,

– запевнив Парсонс.

Також очільник IPC переконаний, що все залежатиме від того, як будуть розвиватися події у війні. Та все ж таки він сумнівається, що російські та білоруські параспортсмени повернуться до міжнародних змагань найближчим часом.

Як виступила Україна у Пекіні