Днем раніше МПК дозволив росіянам та білорусам змагатися у нейтральному статусі, але 3 березня рішення змінилося.

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Офіційна заява Паралімпійського комітету:

"Останніми 12 годинами величезна кількість учасників зв'язалася з нами. Вони сказали, що якщо ми не переглянемо наше рішення, воно, швидше за все, матиме серйозні наслідки для зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Численні національні паралімпійські комітети, з деякими з яких зв'язалися їхні уряди, команди та спортсмени, загрожують не брати участь у змаганнях.

Забезпечення безпеки спортсменів має першочергове значення, але ситуація у селах загострюється і нині стала неприйнятною. У рамках паралімпійської місії ми зобов'язані гарантувати організацію успішних Паралімпійських ігор, забезпечувати переважання духу чесної гри, заборону насильства, контроль за ризиком для здоров'я спортсменів та дотримання основних етичних принципів.

Зважаючи на вищезазначене, а також з метою збереження цілісності цих Ігор та безпеки всіх учасників, ми вирішили усунути від участі спортсменів із паралімпійських комітетів Росії та Білорусі", – заявив глава МПК Ендрю Парсонс.

Україна на Паралімпіаді-2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну участь синьо-жовтої збірної в Паралімпійських іграх опинилася під питанням, у зв'язку зі складністю добирання до Пекіна. Все ж збірна України у повному складі вилетить на змагання в Пекін.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4-го по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

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