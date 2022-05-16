Росіянина було переобрано на пост президента IBA без голосування

Росіянин був єдиним кандидатом на виборах. Раніше на цю посаду балотувався нідерландець Борис ван дер Ферст, проте його кандидатуру було знято через порушення статуту Міжнародної асоціації боксу (IBA).

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Кремльова обрали за процедурою акламації, без голосування.

До слова. Акламація – прийняття або відхилення зборами якоїсь пропозиції без підрахунку голосів – лише за реакцією учасників зборів, вираженою вигуками, репліками тощо.

Борис ван дер Ворст оскаржить те, що його визнали невідповідним кандидатом на пост голови IBA.

Тимчасовий відділ з висування кандидатур Boxing Independent Integrity Unit (BIIU) звинуватив ван дер Ворста в агітації поза виборчим періодом та співпрацею з іншими кандидатами. BIIU таким же чином мотивував рішення визнати невідповідними інших 4 кандидатів – усіх не допустили до виборів за менше ніж 24 години до початку Конгресу IBA.

Ван дер Ворст не погодився з рішенням BIIU та повноцінно оскаржить його в Спортивному арбітражному суді (CAS). До того CAS не вдовольнив прохання нідерландця у запровадженні тимчасових мір – перенесенні виборів з вихідних.

Втручання МОК

Міжнародний олімпійський комітет має сумніви щодо переобрання російського функціонера на пост президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

У МОК заявили, що IBA залежить від російського "Газпрому".

Події, пов’язані з Генеральною Асамблеєю IBA, зокрема, вибори, заслуговують на ретельний аналіз і лише посилюють питання та сумніви щодо управління IBA. Різні проблеми МОК, включаючи фінансову залежність від державної компанії "Газпром", досі не вирішені,

– йдеться у повідомленні МОК.

До речі. Кремльов обіймає посаду президента з грудня 2020 року, раніше він очолював Федерацію боксу Росії.