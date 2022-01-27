Росіянин Гассієв таки може отримати реванш з Усиком

Мурат Гассієв марить реваншем проти Олександра Усика після того, як програв українцю в бою за звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі. Обидва боксери перейшли у важку й Усик встиг здобути титули WBO, WBA, IBF. Росіянин Гассієв може стати обов'язковим суперником для українця.

Обов'язковий суперник для Усика

Міжнародна боксерська федерація у січні вирішила визначити обов'язкового претендента на титул IBF у важкій вазі. Очікувалося, що хорват Філіп Хргович розіграє цей статус з Луїсом Ортісом.

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Та кубинський боксер, як Джозеф Паркер, відмовився від бою проти Хрговича. Виклик хорвата прийняв француз Тоні Йока.

Проте йому не дозволили битися з Хрговичем через контрактні зобов'язання перед Мартіном Баколі.

Тоді з'явилася інформація, що з Хрговичем зустрінеться Джо Джойс, який іде у рейтингу IBF після вище згаданих боксерів. Та тепер на поєдинок з хорватом претендують інші боксери.

Повідомляється, що росіянин Мурат Гассієв та американський мексиканець Енді Руїс-молодший отримали пропозицію зустрітися з Хрговичем.

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Слід зазначити, що Руїс вже володів поясами WBO, WBA, IBF у 2019 році, коли сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа. Та наприкінці того ж року Руїс програв у реванші.

Натомість Гассієв після поразки Усику у 2020 році перейшов у важку вагу й виграв два поєдинки. Нещодавно українець розповів, що був вимушений битися проти Мурата в Москві через фінансові зобов'язання.

Усику доведеться захищати свої пояси проти обов'язкових претендентів, якщо українець здолає Ентоні Джошуа у реванші. Попередньо бій українця і британця повинен відбутися восени 2022-го.

Попередній захист по лінії IBF проводив Джошуа, нокаутувавши Кубрата Пулєва у грудні 2020 року.