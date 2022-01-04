Ортіс і Хргович визначать офіційного претендента

Потенційним суперником Усика може стати переможець поєдинку Луїс Ортіс – Філіп Хргович.

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Повідомляється, що 3-го січня IBF надіслала листи Ортісу та Хрговичу для того, щоб розпочати переговори щодо бою за статус претендента на пояс Усика.

В IBF прийняли таке рішення після того, як Ортіс переміг колишнього чемпіона IBF Чарльза Мартіна. Кубинцю та непереможному хорвату Хрговичу дали три дні на те, щоб ухвалити рішення.

За попередньою інформацією, представники Хрговича прийняти бій з Ортісом. Натомість команда Ортіса, який двічі програв Деонтею Уайлдеру в боях за пояс WBC, поки мовчить.

Альтернативне визначення претендента на титул

Існує ймовірність, що Ортіс і Хргович не домовляться про бій. Тоді IBF обиратиме обов'язкового претендента на пояс Усика згідно з рейтингом.

Наразі у рейтингу IBF немає першого номера. Чарльз Мартін утримує друге місце, але він, швидше за все, опуститься у рейтингу після поразки Ортісу.

Другим після американця йде саме Хргович. Далі Джо Джойс та Ентоні Джошуа.

Попередній офіційний захист поясу IBF проводив Ентоні Джошуа. У грудні 2020 року він нокаутував Кубрата Пулєва. Усик був претендентом на титул WBO й відібрав у Джошуа ще й пояси WBA та IBF.