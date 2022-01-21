Росія разом з Україною, – глава української федерації записав звернення з російським "колегою"
Джерело:Obozrevatel
Глава Федерації боксу України Володимир Продивус відзначився неоднозначною заявою. Він записав звернення разом з російським президентом Міжнародної асоціації боксу Умаром Кремльовим.
Скандальний ролик глави ФБУ
Спільне відео Продивуса та Кремльова, якого Україна підтримала на виборах AIBA у 2020 році, з'явилося в інстаграмі росіянина.
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На відео боксерські чиновники передають привіт усім українцям та росіянам. При цьому вони називали їх "єдиним народом" і Кремльов закликав подивитися, як "бокс об'єднує".
Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?,
– запитує Кремльов.
Продивус погодився з російським колегою, під керівництвом якого, до речі, бокс можуть виключити з Олімпійських видів спорту через допінг-скандали.
Він наголосив, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, братами".
Дивіться відео Кремльова та Продивуса
Що відомо про Продивуса
- Продивус – колишній депутат України від "Партії регіонів", який голосував за диктаторські закони Януковича.
- За інформацією ЗМІ, Продивус причетний до нелегального видобутку бурштину. Він з 2018 року очолює ФБУ.
- Українська федерація на чолі з Продивусом підтримала Кремльова на виборах AIBA попри те, що у 2019 році проти росіянина велося розслідування щодо кримінального минулого.
- У своєму листі Продивус називав Кремльова "другом" та "найкращий і найдостойніший кандидат на посаду президента AIBA".