Боксерками не виплатили призові за медалі Євро-2019

Медалі Україні принесли Ганна Охота у ваговій категорії до 48 кілограмів та Марія Бова – до 64 кілограмів. Дівчатам, за словами Гордієнка, перед ЧС-2018 обіцяли фінансову винагороду за медалі.

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Перед вильотом на чемпіонат світу ми мали відкрите тренування, на якому були присутні президент ФБУ Володимир Продивус і віцепрезидент Дмитро Шенцев, і тим, хто завоює срібну медаль, Володимир Степанович пообіцяв певну суму грошей,

– розповів екстренер збірної.

Гордієнко заявив, що частину грошей виплати із запізненням та не повністю, через що боксерки були засмучені.

"На жаль, виплатили гроші із запізненням, і то – не повністю. Дівчата засмучені. Адже якщо нас уже на такому рівні обдурюють і не виконують своїх обіцянок, то це дуже неприємно. Звичайно, це негативно впливає на психологічний стан. Дмитро Шенцев тоді нагородив нас, але він виплатив лише свою частку. А інша? Я дзвонив тоді до федерації, говорив Донатасу Піскуну. Мені відповіли: "Подякуйте, що хоч це дали", – зазначив Гордієнко.

Колишній наставник збірної України розповів, що спортсменки нічого не отримали за медалі чемпіонату Європи у 2019 році.

У 2019 році на чемпіонаті Європи в Іспанії наші дівчата здобули п'ять медалей. Так, на жаль, теж без золота, але була срібна нагорода. І дівчата за це нічого не отримали. Нам, правда, ніхто й не обіцяв, але хоч якось відзначити їх можна було, я вважаю,

– сказав тренер.

На Євро-2019 "срібло" виграла Тетяна Шевченко. Бронзові нагороди здобули – Анна Охота, Тетяна Коб, Марія Боа та Анастасія Черноколенко.