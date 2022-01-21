Скандальний ролик глави ФБУ

Спільне відео Продивуса та Кремльова, якого Україна підтримала на виборах AIBA у 2020 році, з'явилося в інстаграмі росіянина.

Варте уваги Українським боксеркам не виплатили призові за медалі чемпіонату світу: заява екстренера збірної

На відео боксерські чиновники передають привіт усім українцям та росіянам. При цьому вони називали їх "єдиним народом" і Кремльов закликав подивитися, як "бокс об'єднує".

Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?,

– запитує Кремльов.

Продивус погодився з російським колегою, під керівництвом якого, до речі, бокс можуть виключити з Олімпійських видів спорту через допінг-скандали.

Він наголосив, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, братами".

Дивіться відео Кремльова та Продивуса

Що відомо про Продивуса