Скандальный ролик главы ФБУ
Совместное видео Продивуса и Кремлева, которого Украина поддержала на выборах AIBA в 2020 году, появилось в инстаграме россиянина.
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На видео боксерские чиновники передают привет всем украинцам и россиянам. При этом они называли их "единым народом" и Кремлев призвал посмотреть, как "бокс объединяет".
Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?
– спрашивает Кремлев.
Продивус согласился с российским коллегой, под руководством которого, кстати, бокс могут исключить из Олимпийских видов спорта из-за допинг-скандалов.
Он подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, братьями".
Смотрите видео Кремлева и Продивуса
Что известно о Продивусе
- Продивус – бывший депутат Украины от Партии регионов, который голосовал за диктаторские законы Януковича.
- По информации СМИ, Продивус причастен к нелегальной добыче янтаря. Он с 2018 года возглавляет ФБУ.
- Украинская федерация во главе с Продивусом поддержала Кремлева на выборах AIBA, несмотря на то, что в 2019 году против россиянина велось расследование касательно уголовного прошлого.
- В своем письме Продивус называл Кремлева "другом" и "лучшим и достойным кандидатом на пост президента AIBA".