Скандальный ролик главы ФБУ

Совместное видео Продивуса и Кремлева, которого Украина поддержала на выборах AIBA в 2020 году, появилось в инстаграме россиянина.

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На видео боксерские чиновники передают привет всем украинцам и россиянам. При этом они называли их "единым народом" и Кремлев призвал посмотреть, как "бокс объединяет".

Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?

– спрашивает Кремлев.

Продивус согласился с российским коллегой, под руководством которого, кстати, бокс могут исключить из Олимпийских видов спорта из-за допинг-скандалов.

Он подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, братьями".

Смотрите видео Кремлева и Продивуса

Что известно о Продивусе