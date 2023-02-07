"Жодної нейтральності, Росія вбиває спортсменів": Денис Шмигаль - про допуск росіян до Олімпіади

Прем'єр-міністр України категорично не згодний із рекомендаціями МОК щодо можливого дозволу для представників Росії на участь в Олімпійських Іграх. Він навів залізні аргументи щодо хибності такого кроку.

Через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям не допускати до участі у змаганнях росіян та білорусів. Втім із наближенням Олімпійських Ігор-2024 у Парижі організація почала шукати шляхи для їх повернення під нейтральним прапором.

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Одним з перших про це заговорив президент МОК Томас Бах. Німець вважає, що є можливості відокремити "хороших рускіх" від поганих. Його позицію засудила не тільки спортивна спільнота України, а і керівництво держави.

Президент України Володимир Зеленський закликав не допускати росіян до Олімпіади. Його підтримав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який згадав про шкоду війни для українського спорту.

"Жодної нейтральності на Олімпійських іграх не може бути, поки Росія веде війну, вбиває українських спортсменів та нищить спортивну інфраструктуру. Україна не згодна з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету щодо можливого допуску російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором до Олімпіади в Парижі.

Президент України, Верховна Рада, Уряд та Національний олімпійський комітет України мають консолідовану чітку позицію. За час війни загинуло понад 200 українських спортсменів і тренерів, понад 120 спортивних об’єктів були зруйновані ворожими ракетами й артилерією, понад 300 спортивних шкіл припинили існування, 150 тис. спортсменів не мають умов для тренування. Це більш ніж достатній аргумент, аби спортсмени з Росії та Білорусі не були допущені до жодного спортивного змагання і, тим паче, Олімпіади,

– заявив прем'єр-міністр.

У НОК України вже заявили, що країна готова бойкотувати Олімпійські Ігри в разі участі у них росіян та білорусів. До слова, Польща ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум.

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