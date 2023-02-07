Міжнародний олімпійський комітет продовжує шукати можливості для росіян та білорусів, щоб вони взяли участь у Олімпійських Іграх-2024. Попри війну в Україні. Організація хоче їм дозволити виступати під нейтральним прапором.

До теми Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії

Президент МОК Томас Бах є одним з ініціаторів повернення росіян та білорусів. Його у цьому підтримують ООН, президент Франції Еммануель Макрон та інші політики.

Втім, є представники Франції, для яких геноцид українців – не порожній звук. Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти допуску спортсменів з країн-агресорок до тих пір, поки триває війна в Україні.

Доки Росія продовжуватиме війну проти України, я не хочу, щоб на паризькій Олімпіаді була російська делегація. Це неприпустимо,

– заявила Ідальго.

Цікаво, що ще у січні Анн пропонувала допустити до Олімпіади росіян та білорусів під нейтральним прапором. До слова, Україна готова бойкотувати Олімпійські Ігри в такому разі.

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До слова, ми не одні в бажанні ізолювати Росію та Білорусь. Польща вже ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум.

Позиція Міжнародного олімпійського комітету щодо росіян та білорусів: