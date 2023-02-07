Міжнародний олімпійський комітет продовжує шукати можливості для росіян та білорусів, щоб вони взяли участь у Олімпійських Іграх-2024. Попри війну в Україні. Організація хоче їм дозволити виступати під нейтральним прапором.
До теми Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії
Президент МОК Томас Бах є одним з ініціаторів повернення росіян та білорусів. Його у цьому підтримують ООН, президент Франції Еммануель Макрон та інші політики.
Втім, є представники Франції, для яких геноцид українців – не порожній звук. Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти допуску спортсменів з країн-агресорок до тих пір, поки триває війна в Україні.
Доки Росія продовжуватиме війну проти України, я не хочу, щоб на паризькій Олімпіаді була російська делегація. Це неприпустимо,
– заявила Ідальго.
Цікаво, що ще у січні Анн пропонувала допустити до Олімпіади росіян та білорусів під нейтральним прапором. До слова, Україна готова бойкотувати Олімпійські Ігри в такому разі.
Читайте також Репутація проти війни: Зеленський звернувся до партнерів МОК щодо санкцій проти Росії у спорті
До слова, ми не одні в бажанні ізолювати Росію та Білорусь. Польща вже ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум.
Позиція Міжнародного олімпійського комітету щодо росіян та білорусів:
- У березні 2022 року після початку повномасштабної війни МОК засудив вторгнення РФ.
- Організація рекомендувала федераціям не допускати до змагань спортсменів з Росії та Білорусі, але залишала за ними право самостійно вирішувати це питання.
- МОК наклав заборону на прапори, гімни, кольори чи будь-які інші символи країн-терористок на спортивних заходах.
- Представникам влади Росії та Білорусі заборонено відвідувати будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.
- Щодо Олімпіади-2024, МОК збирається дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь лише як "нейтральні атлети" і жодним чином не представляти свою державу.
- Спортсмени, які повністю підтримають Олімпійську хартію, зможуть взяти участь в Олімпійських Іграх.
- Частиною хартії є миротворча місія МОК, тому табу буде накладено на тих, хто активно підтримував війну в Україні.
- Всі заявки атлетів з Росії та Білорусі проходитимуть індивідуальну ретельну перевірку.