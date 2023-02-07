Из-за войны в Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать к участию в соревнованиях россиян и белорусов. Впрочем, с приближением Олимпийских Игр-2024 в Париже организация начала искать пути для их возвращения под нейтральным флагом.

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Одним из первых об этом заговорил президент МОК Томас Бах. Немец считает, что есть возможности отделить "хороших русских" от плохих. Его позицию осудило не только спортивное сообщество Украины, но и руководство государства.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допускать россиян в Олимпиаду. Его поддержал и премьер-министр Денис Шмигаль, упомянувший о вреде войны для украинского спорта.

"Нетнейтральности на Олимпийских играх и быть не может, пока Россия ведет войну, убивает украинских спортсменов и уничтожает спортивную инфраструктуру. Украина не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета по возможному допуску российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом к Олимпиаде в Париже".

Президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию. За время войны погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тыс. спортсменов не имеют условий для тренировки. Это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из России и Беларуси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и, тем более, к Олимпиаде,

– заявил премьер-министр.

В НОК Украины уже заявили, что страна готова бойкотировать Олимпийские Игры в случае участия в них россиян и белорусов. К слову, Польша инициировала антироссийскую коалцию по спорту. Около 40 стран готовы выдвинуть МОК аналогичный ультиматум.

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Санкции против России и Беларуси в спорте: