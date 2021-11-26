Роналду відреагував на прохання Pink та подарує дітям на Різдво футболки з автографом
26 листопада 2021 , 15:26Читать новость на русском
Джерело:твіттер Pink
Американська співачка Pink звернулася до футболіста Кріштіану Роналду з проханням підтримати її благодійну акцію. Спортсмен погодився надати футболки зі своїм автографом.
Футболки для дітей
Pink опублікувала пост у твіттері про те, що вона планує на Різдво підтримати декількох дітей. Вони ж мріють отримати в подарунок футболку з автографом Кріштіану Роналду. Тому співачка вирішила звернутися до футболіста, затегавши його.
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Роналду відповів на це повідомлення
"Привіт, Pink. Я радий допомогти. Я організую декілька футболок для дітей, без проблем. Буду радий зробити їх щасливими", – написав Роналду.
Вплив Pink на спорт через соцмережі
- У 2021 році Pink привернула увагу громадськості до пляжного гандболу. Сталося це після того, як жіночу збірну Норвегії оштрафували за те, що команда вийшла на матч не в спортивному бікіні, а в шортах. Тоді кожну спортсменку оштрафували на 150 євро.
- Pink тоді опублікувала обурливий пост, де заявила, що вона готова оплатити штраф за спортсменок.
- Після цього Міжнародна федерація гандболу внесла зміни в правила гри. Тепер жіночим командам можна виступати у майках і шортах, а не топах та бікіні.