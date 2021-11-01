На сайті організації опублікували нові правила гри у пляжний гандбол. Серед іншого – щодо форми спортсменів. Чи не найбільша зміна – форма для жінок. Тепер їм дозволять виступати в шортах замість бікіні. Правда вони мають прилягати до тіла, а довжина має бути максимум до середини стегна.

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Для прикладу, щодо чоловічої форми, то шорти повинні бути не надто просторими, а їхня довжина має бути щонайменше 10 сантиметрів вище коліна.

Важливо! Чоловікам та жінкам дозволено виступати у штанах (довгих та вузьких, які повністю закривають ноги) за холодної погоди.

Також спортсменки тепер виступатимуть в майках, а не топах. Одягати інший одяг під майку заборонено.



Новий дизайн форми для жіночих команд з пляжного гандболу / Ілюстрація IHF

Нові правила наберуть чинності 1 січня 2022 року.

Чому виник скандал з жіночою формою для гри у пляжний гандбол