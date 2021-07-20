Гандболістки вийшли на матч за третє місце проти Іспанії у шортах замість бікіні. І кожна з норвежок була оштрафована на 150 євро (загалом 1500 євро на команду).

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Штраф наклала дисциплінарна комісія з пляжного гандболу. Причиною для штрафу стало те, що гандболістки порушили правила екіпірування, яким і передбачено бікіні, а не шорти.



Екіпірування пляжних гандболісток передбачає бікіні, а не шорти / Фото twitter.com/amalieskram

При цьому перед чемпіонатом Європи збірна Норвегії зверталася в Європейську гандбольну федерацію з проханням проводити матчі в шортах. Але отримали відмову та попередження про штраф.

Норвезька федерація гандболу підтримала своїх гандболісток, які виступили за зміну екіпірування. Там також додали, що заплатять штраф за своїх спортсменок.