Футболки для детей

Pink опубликовала пост в твиттере о том, что она планирует на Рождество поддержать нескольких детей. Они же мечтают получить в подарок футболку с автографом Криштиану Роналду. Поэтому певица решила обратиться к футболисту, затеговав его.

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Роналду ответил на это сообщение

"Привет, Pink. Я рад помочь. Я организую несколько футболок для детей, без проблем. Буду рад сделать их счастливыми", – написал Роналду.

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