Футболки для детей
Pink опубликовала пост в твиттере о том, что она планирует на Рождество поддержать нескольких детей. Они же мечтают получить в подарок футболку с автографом Криштиану Роналду. Поэтому певица решила обратиться к футболисту, затеговав его.
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Роналду ответил на это сообщение
"Привет, Pink. Я рад помочь. Я организую несколько футболок для детей, без проблем. Буду рад сделать их счастливыми", – написал Роналду.
Влияние Pink на спорт через соцсети
- В 2021 году Pink привлекла внимание общественности к пляжному гандболу. Произошло это после того как женскую сборную Норвегии оштрафовали за то, что команда вышла на матч не в спортивных бикини, а в шортах. Тогда каждую спортсменку оштрафовали на 150 евро.
- Pink тогда опубликовала возмутительный пост, где заявила, что она готова оплатить штраф за спортсменок.
- После этого Международная федерация гандбола внесла изменения в правила игры. Теперь женским командам можно выступать в майках и шортах, а не топах и бикини.