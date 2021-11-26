Футболки для дітей

Pink опублікувала пост у твіттері про те, що вона планує на Різдво підтримати декількох дітей. Вони ж мріють отримати в подарунок футболку з автографом Кріштіану Роналду. Тому співачка вирішила звернутися до футболіста, затегавши його.

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Роналду відповів на це повідомлення

"Привіт, Pink. Я радий допомогти. Я організую декілька футболок для дітей, без проблем. Буду радий зробити їх щасливими", – написав Роналду.

Вплив Pink на спорт через соцмережі

  • У 2021 році Pink привернула увагу громадськості до пляжного гандболу. Сталося це після того, як жіночу збірну Норвегії оштрафували за те, що команда вийшла на матч не в спортивному бікіні, а в шортах. Тоді кожну спортсменку оштрафували на 150 євро.
  • Pink тоді опублікувала обурливий пост, де заявила, що вона готова оплатити штраф за спортсменок.
  • Після цього Міжнародна федерація гандболу внесла зміни в правила гри. Тепер жіночим командам можна виступати у майках і шортах, а не топах та бікіні.