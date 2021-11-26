Футболки для дітей

Pink опублікувала пост у твіттері про те, що вона планує на Різдво підтримати декількох дітей. Вони ж мріють отримати в подарунок футболку з автографом Кріштіану Роналду. Тому співачка вирішила звернутися до футболіста, затегавши його.

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Роналду відповів на це повідомлення

"Привіт, Pink. Я радий допомогти. Я організую декілька футболок для дітей, без проблем. Буду радий зробити їх щасливими", – написав Роналду.

Вплив Pink на спорт через соцмережі