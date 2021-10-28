Про свою вагітність Джорджіна розповіла в інтерв'ю виданню Hola! Вона на 12-у тижні вагітності.

До теми Роналду похизувався розкішною автівкою за 366 тисяч євро, яку йому подарувала кохана

Для Роналду це буде п'ята дитина. У нього є син Кріштіану, який народився у 2010 році. Хто його матір невідомо. Також у 2017 році сурогатна матір народила ще двох дітей для футболіста – двійнят Єву та Матео. У тому ж 2017 році Джорджіна народила від Роналду доньку Алану Мартіну.

Згодом Джорджіна виклала фотографію. Виявилося, що вона чекає на двійню.

Варто долати, що Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес не одружені.