Чемпіонат світу у Катарі має стати останнім у кар'єрі легендарного Кріштіану Роналду. 37-річний нападник виграв все, що тільки міг на клубному рівні, ставав чемпіоном Європи, однак до золота ЧС він так і не дістався.

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Тепер же у португальців зібралась потужна команда, яка може ставити перед собою найвищі цілі. Напередодні старту ЧС-2022 коуч команди Фернанду Сантуш оголосив заявку на турнір. Звісно ж, потрапив до неї і Роналду.

ВОРОТАРІ

Руї Патрісіу (Рома)

Жозе Са (Вулверхемптон)

Діогу Кошта (Порту)

ЗАХИСНИКИ

Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Пепе (Порту)

Данілу Перейра (ПСЖ)

Діогу Далот (Манчестер Юнайтед)

Антоніу Сілва (Бенфіка)

Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд)

Жоау Канселу (Манчестер Сіті)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

ПІВЗАХИСНИКИ

Жоау Пальїнія (Фулхем)

Рубен Невеш (Вулверхемптон)

Вільям Карвалью (Бетіс)

Жоау Маріу (Бенфіка)

Матеус Нуньєс (Вулверхемптон)

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

Отавіо (Порту)

Вітінья (ПСЖ)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

НАПАДНИКИ

Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Жоау Феліш (Атлетіко)

Рафаел Леау (Мілан)

Гонсалу Рамуш (Бенфіка)

Андре Сілва (Лейпциг)

Рікарду Орта (Брага)

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Португалія – серед фаворитів

Варто відзначити, що через травму на турнір не зміг поїхати нападник Ліверпуля Діогу Жота. Також тренер залишив поза складом багаторічного лідера команди Жоау Моутіньо та лівого захисника Наполі Маріу Руї.

До слова, Португалія входить до вісімки головних претендентів на перемогу. Коефіцієнт на підопічних Фернанду Сантуша дорівнює 13,00 (як і у Нідерландів). Вище оцінюються шанси Бразилії, Англії, Франції, Іспанії, Аргентини та Німеччини.

Варто знати. Португалія на ЧС-2022 потрапила в останній квартет Н. Там Роналду і компанія зіграють проти Гани (24 листопада), Уругвая (28 листопада) та Південної Кореї (2 грудня).