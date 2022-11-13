Арсенал під керівництвом Мікеля Артети зазнав наразі лише однієї поразки у цьогорічному розіграші АПЛ. "Каноніри" справедливо лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок. Що на 5 балів більше, аніж здобув МанСіті.

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Сезон-2022/2023 цілком може стати тріумфальним для підопічних Артети.

В Арсенала є ще одна проблема. Такі виступи привернули увагу представників МанСіті та Барселони, які придивляються до роботи Артети на чолі лондонської команди.

"Містяни" планують зберегти на тренерському містку не менш талановитого Пепа Гвардіолу. Щоправда, іспанський спеціаліст, контракт якого розрахований до 30 червня 2023 року, ще уклав нової угоди. Тому не виключено, що МанСіті звернеться за допомогою до нинішнього наставника свого прямого конкурента за чемпіонство в АПЛ.

Барселона на чолі з Хаві доволі впевнено йде у Ла Лізі, що не скажеш про виступи на євроарені. Каталонський клуб вилетів із Ліги чемпіонів та продовжить євровесну у Лізі Європи, де гратиме й донецький Шахтар.

Такий інтерес неабияк може занепокоїти Арсенал, який не хоче відпускати іспанця. "Каноніри" планують підсилити свою команду у найближче зимове трансферне вікно. Адже лондонський клуб не хоче втратити шанс поборотись за "золото" АПЛ.

У минулому матчі, який відбувся 12 листопада, Арсенал впевнено переграв на виїзді Вулверхемптон 0:2.

Тренерська кар'єра Артети в Арсеналі