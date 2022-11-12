Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував поведінку Кріштіану Роналду у цьому сезоні. Легенда "червоних дияволів" назвав такі вчинки зіркового португальця неналежними та неприйнятними в англійському клубі.

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Руні: Насправді неприйнятна для Манчестер Юнайтед

Кар'єра, яку він зробив...Є він і Мессі, можливо, два найкращі гравці всіх часів, і ви можете вибрати будь-який шлях. Я просто думаю, що його поведінка з початку сезону, насправді неприйнятна для Манчестер Юнайтед,

– сказав Руні.

Вейн дав пораду зірковому футболісту зі скандальним характером. Руні порадив Роналду опустити голову, працювати та бути готовим грати, коли він знадобиться тренеру.

Ганебна поведінка Роналду

Після поразки від Брентфорда (4:0) Роналду не підійшов до сектора, який заполонили фанати МЮ. Кріштіану був незадоволений грою команди та на емоціях не подав руку головному тренеру Еріку тен Гагу.

У поєдинку проти Тоттенхема Кріштіану відзначився черговим скандальним вчинком. Роналду розпочав поєдинок на лаві запасних та повинен був вийти на футбольне поле на останніх хвилинах. Нападник відмовився виходити на зміну та демонстративно до фінального свистка пішов у роздягальню. Футболіст зробив це без дозволу головного тренера.

Ба більше, Роналду поїхав зі стадіону, не дочекавшись своїх одноклубників після зустрічі.

Кріштіану був покараний за таку поведінку. Його усунули від наступної гри проти Челсі. Також йому виписали штраф.

Португальський форвард визнав свою помилку та пообіцяв у майбутньому далі допомагати команді.

Нагадаємо! Наприкінці літа 2021 року Роналду повернувся в МЮ. Контракт зіркового португальця з клубом розрахований до кінця червня 2023 року. Однак є пункт пролонгації ще на один рік. У новому сезоні провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.