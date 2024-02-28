"Звикли до цього в Європі": Роналду спробував виправдати непристойний жест на вигуки фанів

Зірка світового футболу Кріштіану Роналду потрапив у скандальну ситуацію під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії. Ганебна поведінка португальця не личить його статусу.

Після закінчення поєдинку Аль-Шабаб – Аль-Наср (2:3) уболівальники господарів почали вигукувати прізвище Ліонеля Мессі. Таким чином вони намагалися допекти Кріштіану Роналду, який був автором першого голу.

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Недолуге виправдання Роналду

У відповідь Роналду не вигадав нічого кращого, ніж продемонструвати непристойний жест. Один з найкращих футболістів світу та кумир мільйонів почав робити рухи поблизу геніталій. Цей епізод потрапив у всі світові таблоїди.

Через такі дії Роналду загрожує двоматчева дискваліфікація та штраф. Зірковий португалець спробував виправдатися за свої дії. Вийшло не дуже переконливо.

Я поважаю всі клуби. Рух, який можна побачити на кадрах, виражає силу та перемогу. Це не ганебно. Ми звикли до цього в Європі,

– сказав Роналду.

39-річному футболісту навіть не вистачило мужності визнати свою помилку та попросити вибачення. Натомість він почав вигадувати недолугі виправдання.

Зазначимо, що втрата Роналду може суттєво вдарити по Аль-Насру. Наразі команда португальця йде другою в чемпіонаті, поступаючись сімома очками Аль-Хілялю.

В нинішньому сезоні Роналду зіграв за Аль-Наср 29 матчів у всіх турнірах. На рахунку форварда 28 голів та 11 асистів.