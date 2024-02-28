После окончания поединка Аль-Шабаб – Аль-Наср (2:3) болельщики хозяев начали выкрикивать фамилию Лионеля Месси. Таким образом они пытались допечь Криштиану Роналду, который был автором первого гола.

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Неуклюжее оправдание Роналду

В ответ Роналду не придумал ничего лучшего, чем продемонстрировать неприличный жест. Один из лучших футболистов мира и кумир миллионов начал делать движения вблизи гениталий. Этот эпизод попал во все мировые таблоиды.

Из-за таких действий Роналду грозит двухматчевая дисквалификация и штраф. Звездный португалец попытался оправдаться за свои действия. Получилось не очень убедительно.

Я уважаю все клубы. Движение, которое можно увидеть на кадрах, выражает силу и победу. Это не позорно. Мы привыкли к этому в Европе,

– сказал Роналду.

39-летнему футболисту даже не хватило мужества признать свою ошибку и попросить прощения. Вместо этого он начал придумывать нелепые оправдания.

Отметим, что потеря Роналду может существенно ударить по Аль-Насру. Сейчас команда португальца идет второй в чемпионате, уступая семью очками Аль-Хилялю.

К слову. В нынешнем сезоне Роналду сыграл за Аль-Наср 29 матчей во всех турнирах. На счету форварда 28 голов и 11 ассистов.