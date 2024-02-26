На 21-й хвилині матчу Кріштіану Роналду відкрив рахунок. Дубль у складі гостей на другій половині гри відзначився Андерсон Таліска (46, 86), пише 24 Канал.

Дивіться також По іншу сторону спорту: фільми і серіали про легенд футболу, які варто переглянути кожному

Що відомо про вчинок зіркового форварда

Після закінчення поєдинку Кріштіану Роналду зробив непристойний жест уболівальникам господарів, які скандували "Мессі, Мессі!". Футболіст вказував на свій пах в непристойний спосіб.

Момент потрапив на відео. Тепер через це у футболіста можуть виникнути проблеми.

Зірковий форвард показав фанам непристойний жест: дивіться відео

Що загрожує гравцеві

Згідно з інформацією арабського видання Asharq Al-Awsat, дисциплінарний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) розпочав розслідування у зв'язку з поведінкою Роналду. Комітет перегляне інцидент і прийме рішення протягом найближчих днів.

Це не перший раз, коли Роналду опиняється у подібних ситуаціях у Саудівській Аравії. У квітні 2023 року португалець виявив непристойну поведінку перед фанатами Аль-Гіляля після поразки з рахунком 0:2.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду провів 28 матчів, забив 28 голів та віддав 10 асистів за Аль-Наср у всіх турнірах.

Аль-Наср набрав 52 очки у 21 матчі та посідає друге місце у таблиці ліги, поступаючись лише Аль-Гілялю (56).