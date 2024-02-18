Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. З перших хвилин у складі Аль Насра вийшов на поле Кріштіану Роналду, для якого ця гра стала знаковою, пише 24 Канал.

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Важливий гол для Роналду

Зірковий португалець відіграв увесь поєдинок та відзначився голом на 17-й хвилині зустрічі. Він відгукнувся на передачу Султана Аль-Ганама та в один дотик переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Для Кріштіану Роналду цей забитий м'яч став 714-м у кар'єрі, якщо не враховувати голи з пенальті. За цим показником капітан збірної Португалії обійшов свого вічного опонента Ліонеля Мессі, на його рахунку – 713 таких забитих м'ячів.

Дивіться відео гола Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду часто називають образливим прізвиськом "Пеналду" через те, що той багато голів забив із 11-метрової позначки, тож тепер під час вічних суперечок між затятими фанатами двох гравців, хто ж є кращим, у табору португальця на один аргумент стало більше.

Зазначимо, що всього протягом кар'єри Роналду забив 869 голів та зробив 282 результативні передачі, Мессі при цьому відзначився 827 забитими м'ячами та віддав 400 асистів.

Довідка. Наразі Кріштіану Роналду з Аль-Насром посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Португалець в нинішній кампанії у лізі забив 21 гол та віддав 9 асистів – він є найкращим бомбардиром чемпіонату.