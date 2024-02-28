Після закінчення поєдинку Аль-Шабаб – Аль-Наср (2:3) уболівальники господарів почали вигукувати прізвище Ліонеля Мессі. Таким чином вони намагалися допекти Кріштіану Роналду, який був автором першого голу.
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Недолуге виправдання Роналду
У відповідь Роналду не вигадав нічого кращого, ніж продемонструвати непристойний жест. Один з найкращих футболістів світу та кумир мільйонів почав робити рухи поблизу геніталій. Цей епізод потрапив у всі світові таблоїди.
Через такі дії Роналду загрожує двоматчева дискваліфікація та штраф. Зірковий португалець спробував виправдатися за свої дії. Вийшло не дуже переконливо.
Я поважаю всі клуби. Рух, який можна побачити на кадрах, виражає силу та перемогу. Це не ганебно. Ми звикли до цього в Європі,
– сказав Роналду.
39-річному футболісту навіть не вистачило мужності визнати свою помилку та попросити вибачення. Натомість він почав вигадувати недолугі виправдання.
Зазначимо, що втрата Роналду може суттєво вдарити по Аль-Насру. Наразі команда португальця йде другою в чемпіонаті, поступаючись сімома очками Аль-Хілялю.