Годі питати гравців про мене, запитайте їх про Мундіаль, – Роналду

Після "вогняного" інтерв'ю Роналду з Пірсом Морганом минулого тижня з'явилась інформація про те, що в Кріштіану погіршились стосунки з партнерами у збірній, зокрема з Бруну Фернандешом. Один з найкращих футболістів світу спростував це.

Роналду підкреслив, що не шкодує про своє інтерв'ю щодо "Ман Юнайтед". Він закликав журналістів припинити ставити питання гравцям збірної Португалії виключно про нього.

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Я б хотів, щоб ви запитували їх про команду, про чемпіонат світу, а не про мене. Я – куленепробивний, я в залізі,

– зазначив Кріштіану.

Стосунки з Фернандешом

Португалець спростував чутки про те, що в нього погіршились стосунки з партнером по збірній та "Ман Юнайтед" Бруну Фернандешом. Кадри "холодної зустрічі" гравців на тренуванні були опубліковані минулого тижня.

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"Ми просто бавились. У нас чудові стосунки. Його літак запізнювався, і я запитав його, чи він приїхав човном. Ми пустували. Те ж саме й з Жоао Кансело. Він сумував під час заняття. Я просто сказав, щоб він прокидався. Ви ж видали це як чергову суперечку", – наголосив Роналду.

Мрія – виграти Мундіаль

Капітан збірної Португалії також розповів, що дуже хоче виграти чемпіонат світу. За його словами, нині найкраще покоління в збірній Португалії. Сам же гравець повністю відновився після травми й готовий допомогти своїм партнерам у досягненні мети з першого ж матчу. Крім того, КріРо назвав ідеальне для нього завершення Мундіалю.

Я б хотів закінчити турнір "матом" Мессі,

– підкреслив португалець.

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Збірна Португалії розпочне свій шлях у Катарі в четвер, 24 листопада, матчем проти Гани. Стартовий свисток пролунає о 18:00.