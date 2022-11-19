У неділю, 20 листопада, почнеться новий чемпіонат світу з футболу. До Катару з'їдуться найкращі футболісти світу, щоб поборотися за звання чемпіонів.

До теми Не Мессі та Роналду єдиними: п'ять зірок футболу, для котрих ЧС-2022 стане останнім

Будуть серед них і легенди сучасного футболу – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які поведуть за собою свої рідні Аргентину та Португалію відповідно. Напередодні Мундіалю футболісти вирішили знятись у рекламі.

Відомий дім моди Louis Vuitton вирішив зняти зірок футболу у рекламі свого бренду. На фото Мессі та Роналду грають в шахи, але замість ігрової дошки вони використовували валізи торгової марки.

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Відзначимо, що це перша реклама, у якій Мессі та Роналду знялись одночасно. Особливо епічно, що вона вийшла як раз напередодні, можливо, останнього турніру для цих гравців.

Лео наразі 35 років, а CR7 – 37. На їх рахунку вже є перемоги на континентальних першостях, але на ЧС вони ще не тріумфували. Найближче з них до Кубка світу підібрався Мессі, коли у 2014 році його Аргентина у фіналі мінімально поступилась німцям.

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Нагадаємо, що перед ЧС-2022 розгорівся скандал за участю Кріштіану Роналду. Португалець видав скандальне інтерв'ю, де некрасиво відгукувався про свій клуб Манчестер Юнайтед, а також його тренера Еріка тен Хага.